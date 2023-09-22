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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Юрист Габович рассказал, что нужно делать при плохом качестве связи в Ростове

Юрист Габович рассказал, что нужно делать при плохом качестве связи в Ростове

22 сентября 2023, 09:03
Фото: 1MI
Юрист Габович рассказал, что нужно делать при плохом качестве связи в Ростове
Юрист Антон Габович рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta, что делать при плохом качестве связи мобильного оператора, и куда обращаться.

Напомним, что в Ростове произошел масштабный сбой мобильной связи. Многие ростовчане не могли никому дозвониться. Пропал и Интернет. В наиболее сложном положении оказались люди, работающие на удаленке.

Юрист отмечает, что при плохом качестве связи, прежде всего, необходимо направить претензию оператору, с которым заключен договор.

«Сделать это можно как на официальном сайте оператора, так и обратившись непосредственно в офис сотовой связи», — разъясняет Антон Габович.

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По его словам, в претензии можно потребовать предоставить услуги связи в надлежащем качестве или уменьшения стоимости на период, когда была плохая связь.

«Если оператор не принимает претензию или бездействует, то человек вправе обратиться в Роскомнадзор и Роспотребнадзор. Такие обращения можно подать в электронном виде на официальных сайтах организаций.

А если поступивший ответ на претензию не удовлетворит — абонент вправе обратиться в суд.

«В любом случае я бы рекомендовал изучить договор между абонентом и оператором сотовой связи, обратив внимание на пункты про права, обязанности и ответственность сторон», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Ростова стали жертвами новой схемы обмана по телефону.

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