Юрист Габович рассказал, что нужно делать при плохом качестве связи в Ростове

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Напомним, что в Ростове произошел масштабный сбой мобильной связи. Многие ростовчане не могли никому дозвониться. Пропал и Интернет. В наиболее сложном положении оказались люди, работающие на удаленке.
Юрист отмечает, что при плохом качестве связи, прежде всего, необходимо направить претензию оператору, с которым заключен договор.
«Сделать это можно как на официальном сайте оператора, так и обратившись непосредственно в офис сотовой связи», — разъясняет Антон Габович.
По его словам, в претензии можно потребовать предоставить услуги связи в надлежащем качестве или уменьшения стоимости на период, когда была плохая связь.
«Если оператор не принимает претензию или бездействует, то человек вправе обратиться в Роскомнадзор и Роспотребнадзор. Такие обращения можно подать в электронном виде на официальных сайтах организаций.
А если поступивший ответ на претензию не удовлетворит — абонент вправе обратиться в суд.
«В любом случае я бы рекомендовал изучить договор между абонентом и оператором сотовой связи, обратив внимание на пункты про права, обязанности и ответственность сторон», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Ростова стали жертвами новой схемы обмана по телефону.