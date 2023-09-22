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Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Жители Ростовской области смогут почти бесплатно стерилизовать животных 28 сентября

Жители Ростовской области смогут почти бесплатно стерилизовать животных 28 сентября

22 сентября 2023, 14:59
Фото: Midjourney
Жители Ростовской области смогут почти бесплатно стерилизовать животных 28 сентября

Жители Ростовской области смогут льготно стерилизовать животных 28 сентября

28 сентября в Ростовской области проведут льготную стерилизацию животных, рассказали в правительстве региона.

В четверг, 28 сентября, в муниципальных ветеринарных клиниках жители Ростовской области смогут по льготной цене стерилизовать домашних животных. Акция проходит в каждый последний четверг месяца.

Врачи рекомендуют стерилизовать питомцев, если владелец не планирует их разводить. Дело в том, что в противном случае у животного могут развиться онкологические заболевания. К тому же после стерилизации питомцы становятся менее агрессивными.

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Перед процедурой необходимо обязательно пройти консультацию специалиста.

Ранее зоолог Тихонов объяснил, почему беспризорные собаки стали нападать на людей в Ростове.

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