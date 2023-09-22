Жители Ростовской области смогут почти бесплатно стерилизовать животных 28 сентября

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В четверг, 28 сентября, в муниципальных ветеринарных клиниках жители Ростовской области смогут по льготной цене стерилизовать домашних животных. Акция проходит в каждый последний четверг месяца.
Врачи рекомендуют стерилизовать питомцев, если владелец не планирует их разводить. Дело в том, что в противном случае у животного могут развиться онкологические заболевания. К тому же после стерилизации питомцы становятся менее агрессивными.
Перед процедурой необходимо обязательно пройти консультацию специалиста.
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