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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Жителям Ростова упростили доставку интернет-покупок

Жителям Ростова упростили доставку интернет-покупок

22 сентября 2023, 14:32
Фото: 1MI
Теперь отправить и получить заказ на «Авито» можно будет через пункты «Яндекс Маркета», сообщили в пресс-службе компании.

Жителям Ростова-на-Дону упростили отправку и получение покупок в интернете. Теперь оформить доставку и получить покупки можно в пунктах выдачи заказов ПВЗ. В Ростове открыты 220 таких точек, так что получение товаров и посылок не составит труда.

Условия для покупок с Авито Доставкой с получением в ПВЗ маркетплейса будут такими же, как и при покупке в интернет-магазине, даже если пользователь приобретает что-то у частного лица. Покупку можно оформить через сервис «Безопасная сделка». Посылка будет храниться в ПВЗ неделю, потом при желании можно продлить хранение еще на семь дней.

Следить за движением товара можно в приложении «Яндекс Go». Отправлять и получать можно посылки весом до 12 кг и стоимостью до 15 тысяч рублей.

Сейчас доставка через ПВЗ осуществляется в тестовом режиме. В компаниях обещают, что в октябре к сети подключат все 8 тысяч ПВЗ «Яндекс» по стране.

«Сотрудничество с сервисами „Яндекс Доставка“ и „Яндекс Маркет“, располагающими узнаваемыми комфортабельными пунктами выдачи, — важный шаг для нас и долгожданное нововведение для наших пользователей», — сообщил директор по логистике в «Авито» Сергей Пустыльник.

По словам операционного директора «Яндекс Маркета» Александра Костина, таким образом их ПВЗ становятся многофункциональными.

«В них уже можно отправить посылку или документы как в пределах одного города, так и в другой город, с помощью сервиса „Яндекс Доставка“, а теперь еще и появится возможность получить или отправить товары с „Авито“», — сказал Костин.

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