Жителям Ростова упростили доставку интернет-покупок

Условия для покупок с Авито Доставкой с получением в ПВЗ маркетплейса будут такими же, как и при покупке в интернет-магазине, даже если пользователь приобретает что-то у частного лица. Покупку можно оформить через сервис «Безопасная сделка». Посылка будет храниться в ПВЗ неделю, потом при желании можно продлить хранение еще на семь дней.