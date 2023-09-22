Журналист из Новочеркасска заявил, что на него напал депутат

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Местный журналист занимался съемкой автомобилей, которые водители припарковали с нарушением. Он рассказал, что сотрудники ГИБДД хотели эвакуировать Land Cruizer, но не успели, так как вышел владелец.
«Им оказался депутат Лембриков, который спокойно уехал, хотя сотрудники запретили это делать. Однако он забыл на парковке документы и через 15 минут вернулся и напал на журналиста, выбив из рук телефон», — пишет канал.
Отмечается, что депутат также возмущался и ругался матом. Канал опубликовал видео с самим конфликтом, на котором мужчина требует от оператора перестать снимать, а после начинает его оскорблять.
«Клоун жирный. Иди домой, что ты тут стоишь», — обращался мужчина к журналисту. При этом, судя по ролику, было похоже, что оператор выводил оппонента на конфликт и провоцировал. Подтверждений того, что героем видео является депутат, нет.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее помощника депутата в Шахтах отправили в колонию за подставные ДТП.