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Житель Новочеркасска заявил о нападении на него депутата

Журналист из Новочеркасска заявил, что на него напал депутат

22 сентября 2023, 08:45
Фото: ТГ Тузловград
Житель Новочеркасска заявил о нападении на него депутата
Журналист из Новочеркасска рассказал о нападении на него депутата городской Думы Андрея Лембрикова, видео нападения опубликовал телеграм-канал СМИ «Тузловград».

Местный журналист занимался съемкой автомобилей, которые водители припарковали с нарушением. Он рассказал, что сотрудники ГИБДД хотели эвакуировать Land Cruizer, но не успели, так как вышел владелец.

«Им оказался депутат Лембриков, который спокойно уехал, хотя сотрудники запретили это делать. Однако он забыл на парковке документы и через 15 минут вернулся и напал на журналиста, выбив из рук телефон», — пишет канал.

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Житель Новочеркасска заявил о нападении на него депутата
Видео: ТГ Тузловград

Отмечается, что депутат также возмущался и ругался матом. Канал опубликовал видео с самим конфликтом, на котором мужчина требует от оператора перестать снимать, а после начинает его оскорблять.

«Клоун жирный. Иди домой, что ты тут стоишь», — обращался мужчина к журналисту. При этом, судя по ролику, было похоже, что оператор выводил оппонента на конфликт и провоцировал. Подтверждений того, что героем видео является депутат, нет.

Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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