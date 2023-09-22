Жюри конкурса Perspectum Awards назвало свои ожидания от работ участников

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Издание properm.ru пишет, что жюри конкурса ждет от участников проекты, которые имеют практический и функциональный характер. Об этом рассказал Константин Поляничев, руководитель направления технологий Event Lab СберМаркетинга.
По его словам, в маркетинговых проектах российских компаний и на мероприятиях наблюдается рост обращений к сервисам, работа которых основана на искусственном интеллекте. Он подчеркнул, что пока это еще только начало, но уже видно, что бренды становятся более открытыми для использования в работе искусственного интеллекта. Сейчас наблюдается значительный потенциал для дальнейшего роста и инноваций в данной сфере.
Поляничев выразил мнение, что основным трендом является применение нейросетей для создания шаблонов, графических материалов, иллюстраций и идей. К примеру, продукты Midjourney и Kandinsky 2.1 от СберМаркетинга уже частично заменяют работу арт-директоров и дизайнеров. Кроме того, на офлайн- и онлайн-мероприятиях можно встретить виртуальных ассистентов, которые были обучены с помощью ИИ.
Лариса Фортуна, вице-президент РАМУ и глава BeeTL, отметила, что особенно значимыми в блоке маркетинга стали быстрые результаты. По ее словам, в текущем году жюри хотели бы увидеть больше участников конкурса, узнать о новых решениях и их влиянии на результаты. Она пожелала конкурсантам ничего не бояться и смело идти с проектами, в которые вложили свои силы и профессиональную экспертизу, и отметила, что само участие в конкурсе, а не только победа в нем является серьезной мотивацией для клиентов, а также агентств к дальнейшему развитию данной отрасли маркетинга и предпринимательства.
Напомним, что Perspectum Awards — рейтинговый конкурс, входящий в рейтинг креативности агентств АКАР — 2023. Участие в проекте дает три балла в сегменте «Маркетинговые услуги».