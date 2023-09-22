Жюри конкурса Perspectum Awards назвало свои ожидания от работ участников

Лариса Фортуна, вице-президент РАМУ и глава BeeTL, отметила, что особенно значимыми в блоке маркетинга стали быстрые результаты. По ее словам, в текущем году жюри хотели бы увидеть больше участников конкурса, узнать о новых решениях и их влиянии на результаты. Она пожелала конкурсантам ничего не бояться и смело идти с проектами, в которые вложили свои силы и профессиональную экспертизу, и отметила, что само участие в конкурсе, а не только победа в нем является серьезной мотивацией для клиентов, а также агентств к дальнейшему развитию данной отрасли маркетинга и предпринимательства.