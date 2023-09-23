Байден решил передать Украине ракеты, способные достать до Ростова

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
ATACMS — это оперативно-тактические ракеты, которые, согласно открытым данным, могут пролететь 300 километров. Расстояние между Украиной и Ростовской областью меньше.
«Вашингтон передаст эти ракеты, оснащенные кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой», — пишет издание.
Отмечается, что речь о небольшой партии, но точное количество не раскрывается. Но никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.
Ранее туристы показали, как выглядит место падения ракеты в Таганроге спустя месяц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что Русский музей отреставрирует поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога.