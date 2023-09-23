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Байден решил передать Украине ракеты, способные достать до Ростова

Байден решил передать Украине ракеты, способные достать до Ростова

23 сентября 2023, 18:54
Фото: 1MI
Президент США Джо Байден принял решение передать Украине ракеты ATACMS, сообщает РИА «Новости».

ATACMS — это оперативно-тактические ракеты, которые, согласно открытым данным, могут пролететь 300 километров. Расстояние между Украиной и Ростовской областью меньше.

«Вашингтон передаст эти ракеты, оснащенные кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой», — пишет издание.

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Отмечается, что речь о небольшой партии, но точное количество не раскрывается. Но никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.

Ранее туристы показали, как выглядит место падения ракеты в Таганроге спустя месяц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, что Русский музей отреставрирует поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога.

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