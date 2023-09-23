Число заражений коронавирусом выросло вдвое в Ростовской области в сентябре

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В регионе с 28 августа по 3 сентября зарегистрировали 41 пациента с коронавирусом. А с 11 по 17 сентября заболели 82 человека.
При этом количество госпитализированных граждан уменьшилось за этот период. Если в начале сентября в больницы попали семь человек, то теперь их стало пять.
Добавим, что в сентябре от коронавируса никто не умирал. Всего с начала пандемии зарегистрировали 457 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом, скончались 11 тысяч человек.
Ранее стало известно, что Минздрав Ростовской области закупит 27 тысяч доз вакцин.