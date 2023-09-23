rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Число заражений коронавирусом выросло вдвое в Ростовской области в сентябре

Число заражений коронавирусом выросло вдвое в Ростовской области в сентябре

23 сентября 2023, 11:02
Фото: 1MI
В Ростовской области в сентябре резко выросло количество заболевших коронавирусом, следует из данных «Стопкоронавирус.Рф».

В регионе с 28 августа по 3 сентября зарегистрировали 41 пациента с коронавирусом. А с 11 по 17 сентября заболели 82 человека.

При этом количество госпитализированных граждан уменьшилось за этот период. Если в начале сентября в больницы попали семь человек, то теперь их стало пять.

Ростовская область получит улучшенную вакцину от новых штаммов коронавируса
Узнать подробнее

Добавим, что в сентябре от коронавируса никто не умирал. Всего с начала пандемии зарегистрировали 457 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом, скончались 11 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Минздрав Ростовской области закупит 27 тысяч доз вакцин.

Читайте также:
Ростовская область получит улучшенную вакцину от новых штаммов коронавирусаВласти Ростовской области сообщили о росте заболеваемости коронавирусомВрач рассказал, как ростовчанам защититься от нового варианта коронавируса «пирола»
#Коронавирус#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вакцинация#Происшествие#Статистика#Последние новости Ростова на сегодня#Заболеваемость#Пандемия#Госпитализация
Подпишитесь
В Ростове помидоры растут в асфальте, а церковь призвала заменить ЭКО молитвами
Вчера, 16:21
Стали известны лучшие места для рыбалки в Ростовской области
Сегодня, 04:32
Урбанист Зайцев рассказал, почему центр Ростова притягивает бомжей
Вчера, 16:21
Спасатель из Ростовской области погиб во время обрушения дома в Балашихе
Вчера, 15:37
Байден пообещал Зеленскому поставить ракеты ATACMS, способные достать до Ростова
Вчера, 16:45
Эксперты спрогнозировали резкий рост цен в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 04:37