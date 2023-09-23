rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Дело завели на жительницу Таганрога за нападение на полицейского на рынке

Дело завели на жительницу Таганрога за нападение на полицейского на рынке

23 сентября 2023, 13:53
Фото: 1MI
В Таганроге возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая напала на сотрудника полиции, сообщили в региональном УСКР.

По данным следствия, пьяная женщина находилась со своими знакомыми на центральном рынке. Она нарушала общественный порядок, из-за чего полицейский попросил ее успокоиться, но она не послушала и напала на правоохранителя. После этого ее задержали.

В Сети расходится видео драки продавцов с полицейскими в Таганроге
Узнать подробнее

«Сейчас проводятся следственные действия по уголовному делу для выяснения всех обстоятельств», — уточнили в Следкоме.

Ранее в полиции рассказали, что стражи правопорядка прибыли на рынок после жалобы граждан, где увидели 33-летнего мужчину и 54-летнюю женщину, провоцировавших конфликт. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Сети расходится видео драки продавцов с полицейскими в ТаганрогеСтали известны причины драки продавцов и полицейских в ТаганрогеВ Ростове к начальнику полиции пришли с обысками, а горожане устроили массовую драку
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Полиция#Происшествие#Рынок#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Блеск и нищета Ростова: почему центр города населяют бездомные и попрошайки
Вчера, 10:39
Стали известны лучшие места для рыбалки в Ростовской области
Сегодня, 04:32
Урбанист Зайцев рассказал, почему центр Ростова притягивает бомжей
Вчера, 16:21
Спасатель из Ростовской области погиб во время обрушения дома в Балашихе
Вчера, 15:37
Байден пообещал Зеленскому поставить ракеты ATACMS, способные достать до Ростова
Вчера, 16:45
Эксперты спрогнозировали резкий рост цен в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 04:37