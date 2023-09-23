Дело завели на жительницу Таганрога за нападение на полицейского на рынке

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
По данным следствия, пьяная женщина находилась со своими знакомыми на центральном рынке. Она нарушала общественный порядок, из-за чего полицейский попросил ее успокоиться, но она не послушала и напала на правоохранителя. После этого ее задержали.
«Сейчас проводятся следственные действия по уголовному делу для выяснения всех обстоятельств», — уточнили в Следкоме.
Ранее в полиции рассказали, что стражи правопорядка прибыли на рынок после жалобы граждан, где увидели 33-летнего мужчину и 54-летнюю женщину, провоцировавших конфликт. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.