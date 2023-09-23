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Published Сегодня, 09:42

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Updated Сегодня, 09:45

Дорогу начало топить на 2-й Краснодарской в Ростове-на-Дону

Дорогу начало топить на 2-й Краснодарской в Ростове-на-Дону

23 сентября 2023, 09:42
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии начало подтапливать дорогу на улице 2-я Краснодарская, сообщает Telegram-канал «Это Ростов».

По словам горожан, вода появилась на проезжей части недалеко от Аллеи Роз. Они рассказали, что она течет по перекрытой из-за ремонта дороге.

Очевидцы уточнили, что причиной может быть повреждение трубы. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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«Это уже как норма, а не странность», — написали пользователи в комментариях.

Фото: Это Ростов

«Теперь месяца три еще горячей воды не будет», — заявили местные жители.

«Все лето рыли, ремонтировали и ничего не починили», — говорится в комментариях.

Ранее ростовчане заявили о затопленной улице Оганова 16 сентября.

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