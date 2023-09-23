Дорогу начало топить на 2-й Краснодарской в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
По словам горожан, вода появилась на проезжей части недалеко от Аллеи Роз. Они рассказали, что она течет по перекрытой из-за ремонта дороге.
Очевидцы уточнили, что причиной может быть повреждение трубы. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Это уже как норма, а не странность», — написали пользователи в комментариях.
«Теперь месяца три еще горячей воды не будет», — заявили местные жители.
«Все лето рыли, ремонтировали и ничего не починили», — говорится в комментариях.
Ранее ростовчане заявили о затопленной улице Оганова 16 сентября.