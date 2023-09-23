Эксперты спрогнозировали резкий рост цен в Ростовской области в 2023 году

Он привел в пример оливковое масло, которое везут в Россию из нескольких стран, в том числе Италии, Греции, Турции и Туниса. Оно подорожало более чем на 50% в сравнении со второй половиной предыдущего года и причин для этого есть несколько — уменьшение объемов урожая оливок в основных странах-импортерах, серьезное ослабление курса рубля к ключевым иностранным валютам.