Эксперты спрогнозировали резкий рост цен в Ростовской области в 2023 году

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
RostovGazeta сравнила данные Ростовстата по ценам за конец прошлого года и середину сентября 2023 года. Видно, что рост цен в регионе не останавливается.
Так, килограмм говядины стоил 469 рублей, а сейчас — 485 рублей. Свинина подорожала с 322 до 359 рублей, баранина — с 500 до 548 рублей, колбаса — с 562 рублей до 573 рублей.
Кроме того, дороже за это время стали яйца, сахар и чай. Но дешевле оказались сливочное масло, вермишель и мука.
Вместе с этим исторического максимума достигла стоимость куриного мяса в Ростовской области. За последние семь месяцев курятина подорожала на 15,7%, в денежном эквиваленте — это 30 рублей. Сейчас килограмм курицы в регионе обойдется не дешевле 200 рублей.
Выросли цены и в других категориях. Например, квартиры в новостройках в Ростове подорожали на 5% только за август. Также стремительными темпами растут цены на бензин, что возмущает водителей.
Декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ Сергей Гатауллин рассказал корреспонденту RostovGazeta, что цены на потребительские товары до конца 2023 года продолжат увеличиваться, а наибольший рост можно ожидать в сегменте импортных товаров. По его словам, после распродажи запасов ритейла, закупленных по старому курсу рубля, в рознице появятся новые поступления, с учетом удорожания транспортно-логистических цепочек и снижения курса рубля к основным валютам, с соответствующим ценником, прежде всего на электронику.
«Наименьшее увеличение, вероятно, будет по группам социально значимых товаров, входящих в расчетную базу макроэкономических показателей регуляторов. Однако, важно понимать, что бесконечно удерживать цены на эту группу товаров в заданном диапазоне административными мерами нельзя, а длительное воздействие на ритейл по стимулированию продаж ниже закупочной цены, компенсируя убыток на высокомаржинальных позициях, приведет к банкротствам торговых сетей», — уточнил эксперт.
Доцент Департамента экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин рассказал, что от динамики валютного курса зависят не только цены импортируемых в РФ товаров, но и стоимость товаров российского производства с импортными составляющими. Именно эти категории товаров подвержены наибольшему риску подорожания в связи с резким ослаблением курса рубля.
Он привел в пример оливковое масло, которое везут в Россию из нескольких стран, в том числе Италии, Греции, Турции и Туниса. Оно подорожало более чем на 50% в сравнении со второй половиной предыдущего года и причин для этого есть несколько — уменьшение объемов урожая оливок в основных странах-импортерах, серьезное ослабление курса рубля к ключевым иностранным валютам.
«Чай и кофе могут подорожать на 10-15%. Единомоментного резкого роста цен на прилавках магазинов ожидать не стоит российскому потребителю, и процесс повышения розничной стоимости будет постепенным. Поскольку многие крупные ритейлеры имеют серьезные торговые запасы, сформированные еще до корректировки и всплеска оптовых цен. При этом на подорожание в наибольшей степени повлияло снижение объемов урожая в странах-экспортерах, а также ослабление курса рубля к ключевым резервным валютам — доллару США и евро», — заявил эксперт.
Он добавил, что становится дороже логистика, производство, что влияет на конечную стоимость продукта. По его мнению, сильнее всего цены вырастут до конца года на импортную бытовую технику, автомобили, а также непродовольственные товары отечественного производства.
«Осенью стоит ждать подорожания продуктов питания, в среднем на 10-15%, вследствие повышения стоимости транспортных услуг за последний год на 30%, а также всплеска цен на топливо. Вместе с этим осенью можно ожидать снижения цен на российскую сезонную плодоовощную продукцию», — подытожил собеседник.
Добавим, что в Ростовской области растут цены не только на продукты, но и на обучение. Так, ведущие медицинские вузы России подняли стоимость своих услуг в этом году.
Выросли цены на обучение в Ростовском медицинском университете. В этом году первокурсникам бакалавриата медико-профилактического дела, фармации, стоматологии и педиатрии придется заплатить на 5-6% больше.
Также цены на образовательные услуги для студентов со второго по шестой курс увеличились примерно на 5%. Однако самым значительным было увеличение стоимости обучения в ординатуре — на 8-9%. В аспирантуре цена выросла на 5,9%.
В Минздраве рассказали, что образовательные организации вправе самостоятельно определять стоимость образовательных услуг. Делается это «в строгом соответствии с нормативными затратами на соответствующий год».
По данным Банка России, в Ростовской области ускорился рост цен в кафе и ресторанах. Причиной этого стало повышение стоимости продуктов питания, что привело к увеличению расходов предприятий общепита. В свою очередь, это отразилось на стоимости услуг данных заведений.
Эта тенденция обусловлена ростом затрат производителей и снижением курса рубля. В июле 2023 года годовая инфляция в Ростовской области выросла до 4,29%, по сравнению с 3,47% в июне. Это привело к увеличению темпов роста цен на продукты питания в регионе, включая подорожание импортных овощей.