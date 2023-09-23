Германия может передать Украине ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Согласно открытым данным, дальность крылатых ракет составляет около 500 километров. Добавим, что расстояние от Украины до Ростовской области меньше.
По информации издания, Берлин несколько раз говорил о том, что в вопросах поставки вооружения Украине предпочитает «следовать за Вашингтоном».
«Важность крылатых ракет для ВСУ выросла после того, как их поставки из Великобритании и Франции уменьшились», — уточнило издание. Никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.
Ранее экспонаты, пострадавшие от ракеты в музее Таганрога, начали восстанавливать в Питере.