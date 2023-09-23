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Германия может передать Украине ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону

Германия может передать Украине ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону

23 сентября 2023, 17:40
Фото: 1MI
Поставки США Украине дальнобойного вооружения может склонить Германию к передаче для ВСУ крылатых ракет Taurus, пишет «Газета.ру».

Согласно открытым данным, дальность крылатых ракет составляет около 500 километров. Добавим, что расстояние от Украины до Ростовской области меньше.

По информации издания, Берлин несколько раз говорил о том, что в вопросах поставки вооружения Украине предпочитает «следовать за Вашингтоном».

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«Важность крылатых ракет для ВСУ выросла после того, как их поставки из Великобритании и Франции уменьшились», — уточнило издание. Никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.

Ранее экспонаты, пострадавшие от ракеты в музее Таганрога, начали восстанавливать в Питере.

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