Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 25 и по 30 сентября

В понедельник, 25 сентября, электричества не будет на улицах Набережная, Судостроительная, Циолковского, 1-я Кольцевая, 2-я Кольцевая, 3-я Кольцевая, Мадояна, Ясная, Профсоюзная и Балакирева. Также это коснется переулков Аэроклубовский и Корабельный.