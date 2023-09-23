Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 25 и по 30 сентября

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В понедельник, 25 сентября, электричества не будет на улицах Набережная, Судостроительная, Циолковского, 1-я Кольцевая, 2-я Кольцевая, 3-я Кольцевая, Мадояна, Ясная, Профсоюзная и Балакирева. Также это коснется переулков Аэроклубовский и Корабельный.
Во вторник без света останутся улицы Плеханова, Крупской, 2-я Баррикадная, Ченцова, 16-я линия, 18-я линия и Налбандяна. В среду обесточат улицы Портовая, Сейнерная, Судостроительная, Циолковского, Войкова, 2-я Володарского, Магнитогорская, Кузнечная, 3-й Поселковый, Портовая.
В четверг электричество выключат на улицах Жмайлова, Варфоломеева и переулке Соборный. В пятницу ограничения введут на улице Суворова, в переулке Соколова, проспекте Чехова.
Ранее поставщик электроэнергии отказался восстанавливать свет на Стабильной в Ростове.