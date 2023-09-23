Памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу открыли в Аксае

«С этой переправы начался самый драматический этап нашего отступления 1942 года. В придонской степи мне не раз приходилось встречаться с людьми, видевшими „коменданта переправы“ (так почему-то все Вас называли)», — написала она в письме, которое теперь хранится в Театре Вахтангова в экспозале «Пристань».