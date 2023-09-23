Памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу открыли в Аксае

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Будущий известный советский и российский в июле 1942 года командовал Аксайской переправой. Именно через эту переправу советские войска переправлялись через Дон.
В сообщении приводится письмо одной из поклонниц творчества актера. Она была свидетельницей того, как Этуш командовал переправой.
«С этой переправы начался самый драматический этап нашего отступления 1942 года. В придонской степи мне не раз приходилось встречаться с людьми, видевшими „коменданта переправы“ (так почему-то все Вас называли)», — написала она в письме, которое теперь хранится в Театре Вахтангова в экспозале «Пристань».
Сам Этуш посещал Аксай в 1985 году. Тогда там состоялось открытие памятника «Переправа».
Ранее краевед в Ростове выступил за создание памятника «Порт пяти морей» в Ростове. По его словам, донская столица стала носить такое звание в 1952 году после строительства Волго-Донского судоходного канала Ростов-на-Дону.