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Памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу открыли в Аксае

Памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу открыли в Аксае

23 сентября 2023, 06:30
Фото: Театр имени Евгения Вахтангова
Памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу открыли в Аксае
В Аксае открыли памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу, который в годы Великой Отечественной войны командовал переправой через Дон, сообщает пресс-служба Театра Вахтангова.

Будущий известный советский и российский в июле 1942 года командовал Аксайской переправой. Именно через эту переправу советские войска переправлялись через Дон.

В сообщении приводится письмо одной из поклонниц творчества актера. Она была свидетельницей того, как Этуш командовал переправой.

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«С этой переправы начался самый драматический этап нашего отступления 1942 года. В придонской степи мне не раз приходилось встречаться с людьми, видевшими „коменданта переправы“ (так почему-то все Вас называли)», — написала она в письме, которое теперь хранится в Театре Вахтангова в экспозале «Пристань».

Сам Этуш посещал Аксай в 1985 году. Тогда там состоялось открытие памятника «Переправа».

Ранее краевед в Ростове выступил за создание памятника «Порт пяти морей» в Ростове. По его словам, донская столица стала носить такое звание в 1952 году после строительства Волго-Донского судоходного канала Ростов-на-Дону.

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