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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Пыльная буря может накрыть Ростовскую область 23 и 24 сентября

Пыльная буря может накрыть Ростовскую область 23 и 24 сентября

23 сентября 2023, 07:25
Фото: 1MI
Пыльная буря может накрыть Ростовскую область 23 и 24 сентября
В субботу, 23 сентября, в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте МЧС.

Синоптики также предупредили о пыльной бури в Ростовской области. В течение дня, 23 сентября, скорость ветра будет местами достигать 18 метров в секунду. Ветер будет преимущественно восточный.

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Осадков в субботу не ожидается. Будет переменная облачность. Днем температура воздуха составит в регионе от +23 до +28 градусов.

В полдень метеорологи рекомендуют одеваться в одежду из дышащих тканей из-за аномальной жары.

Ранее стало известно, что теплая погода в Ростове установится до середины следующей недели. Столбики термометров будут днем подниматься до отметки в +25 градусов.

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