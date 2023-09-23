Пыльная буря может накрыть Ростовскую область 23 и 24 сентября

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Синоптики также предупредили о пыльной бури в Ростовской области. В течение дня, 23 сентября, скорость ветра будет местами достигать 18 метров в секунду. Ветер будет преимущественно восточный.
Осадков в субботу не ожидается. Будет переменная облачность. Днем температура воздуха составит в регионе от +23 до +28 градусов.
В полдень метеорологи рекомендуют одеваться в одежду из дышащих тканей из-за аномальной жары.
Ранее стало известно, что теплая погода в Ростове установится до середины следующей недели. Столбики термометров будут днем подниматься до отметки в +25 градусов.