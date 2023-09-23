Ростовчане первыми в России получили право набирать народное ополчение

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Об этом изданию рассказал председатель движения Валерий Бова. Он сообщил, что ветеранские общественные движения являются редкостью.
«Устав движения „Оплот“ зарегистрировали в Минюсте, это произошло 13 сентября. Всего у организации 12 видов деятельности, в том числе организация народного ополчения», — пишет издание.
Отмечается, что движение уже начало набор людей в резерв территориальной обороны. Заяки поступили от 70 человек.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее губернатор Василий Голубев создал рабочую группу для борьбы с диверсантами в Ростовской области.