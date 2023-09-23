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Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

Ростовчане первыми в России получили право набирать народное ополчение

Ростовчане первыми в России получили право набирать народное ополчение

23 сентября 2023, 18:25
Фото: 1MI
Ростовское движение ветеранов боевых действий «Оплот» оказалось первой в стране общественной организацией, которая может заняться набором народного ополчения, сообщает 1rnd.

Об этом изданию рассказал председатель движения Валерий Бова. Он сообщил, что ветеранские общественные движения являются редкостью.

«Устав движения „Оплот“ зарегистрировали в Минюсте, это произошло 13 сентября. Всего у организации 12 видов деятельности, в том числе организация народного ополчения», — пишет издание.

Голубев создал рабочую группу для борьбы с диверсантами в Ростовской области
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Отмечается, что движение уже начало набор людей в резерв территориальной обороны. Заяки поступили от 70 человек.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее губернатор Василий Голубев создал рабочую группу для борьбы с диверсантами в Ростовской области.

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