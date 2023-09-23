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Published Сегодня, 15:45

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Ростовчане выступили против проукраинских песен Сердючки после скандала

Ростовчане выступили против проукраинских песен Сердючки после скандала

23 сентября 2023, 15:45
Фото: 1MI
В Новочеркасске во время свадьбы произошел скандал из-за включенной проукраинской песни Сердючки, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, во время праздника в центре города включили композицию Сердючки, которая играла на всю улицу. Очевидцы рассказали, что это возмутило прохожую и она устроила скандал.

«Женщина накричала на людей на празднике и вызвала полицию. После этого приезжали правоохранители», — написал автор.

У пользователей в комментариях разделились мнения по этому поводу. Одни посчитали, что подобные песни стоит запретить.

Скандалом завершилась свадьба в Новочеркасске из-за проукраинской песни Сердючки
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«Пока лучше не надо включать песни ее, так как люди нервничают», — заявили пользователи в комментариях.

«Сердючку вообще не стоит включать», — пишут жители города.

«Забыть надо про Сердючку, как страшный сон», — говорится в комментариях.

Другие написали, что Сердючку всегда включали на свадьбах и никто ничего плохого не видел.

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