Ростовчане выступили против проукраинских песен Сердючки после скандала

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
По их словам, во время праздника в центре города включили композицию Сердючки, которая играла на всю улицу. Очевидцы рассказали, что это возмутило прохожую и она устроила скандал.
«Женщина накричала на людей на празднике и вызвала полицию. После этого приезжали правоохранители», — написал автор.
У пользователей в комментариях разделились мнения по этому поводу. Одни посчитали, что подобные песни стоит запретить.
«Пока лучше не надо включать песни ее, так как люди нервничают», — заявили пользователи в комментариях.
«Сердючку вообще не стоит включать», — пишут жители города.
«Забыть надо про Сердючку, как страшный сон», — говорится в комментариях.
Другие написали, что Сердючку всегда включали на свадьбах и никто ничего плохого не видел.