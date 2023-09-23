rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:02

Updated Сегодня, 18:02

Ростовчане заявили об эвакуации ТЦ «Мега» вечером 23 сентября

Ростовчане заявили об эвакуации ТЦ «Мега» вечером 23 сентября

23 сентября 2023, 17:59
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону вечером в субботу, 23 сентября, провели эвакуацию в торговом комплексе «Мега», сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов».

По словам очевидцев, с территории центра вывели всех посетителей и сотрудников. Говорится, что прибыли сотрудники ДПС и ограничили движение в районе ТЦ.

«Много машин спецслужб, кинологи зашли внутрь. Рядом с ТЦ очень много людей, которых эвакуировали», — заявили ростовчане.

Очевидцы сообщили об эвакуации в торговом центре «Талер» на Западном в Ростове 5 июля
Узнать подробнее

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях написали, что чувствовали запах дыма на парковке.

Ранее в Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ТЦ «Парк». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Очевидцы сообщили об эвакуации в торговом центре «Талер» на Западном в Ростове 5 июляБудет эвакуация животных: движение по Зоологической в Ростове затруднено из-за пожараВласти в Ростовской области опровергли слухи об эвакуации детских домов
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Происшествие#ДПС#Telegram#Последние новости Ростова на сегодня#Ограничение движения#RostovGazeta#Спецслужбы#Кинологи#Это Ростов
Подпишитесь
Блеск и нищета Ростова: почему центр города населяют бездомные и попрошайки
Вчера, 10:39
Стали известны лучшие места для рыбалки в Ростовской области
Сегодня, 04:32
Урбанист Зайцев рассказал, почему центр Ростова притягивает бомжей
Вчера, 16:21
Спасатель из Ростовской области погиб во время обрушения дома в Балашихе
Вчера, 15:37
Байден пообещал Зеленскому поставить ракеты ATACMS, способные достать до Ростова
Вчера, 16:45
Эксперты спрогнозировали резкий рост цен в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 04:37