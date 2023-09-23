Ростовчане заявили об эвакуации ТЦ «Мега» вечером 23 сентября

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
По словам очевидцев, с территории центра вывели всех посетителей и сотрудников. Говорится, что прибыли сотрудники ДПС и ограничили движение в районе ТЦ.
«Много машин спецслужб, кинологи зашли внутрь. Рядом с ТЦ очень много людей, которых эвакуировали», — заявили ростовчане.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях написали, что чувствовали запах дыма на парковке.
Ранее в Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ТЦ «Парк». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.