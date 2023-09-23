Ростовский врач Воликов спрогнозировал новый всплеск смертей от коронавируса

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Напомним, что в последнее время в регионе увеличилось количество заболевших коронавирусом. Воликов рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что сейчас сезонный рост не критичен.
«Уровень заболеваемости будет повышаться, причем число пациентов может превысить прошлогодние показатели. Вырастет и число летальных исходов», — заявил эксперт.
Он добавил, что в этом году распространяется штамм «пирола», который похож на «омикрон», но имеет 30 мутаций. По его словам, у него схожие симптомы с ОРВИ.
Ранее стало известно, введут ли в Ростовской области масочный режим. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.