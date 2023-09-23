rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:46

Published Сегодня, 17:46

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

Ростовский врач Воликов спрогнозировал новый всплеск смертей от коронавируса

Ростовский врач Воликов спрогнозировал новый всплеск смертей от коронавируса

23 сентября 2023, 17:46
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в этом году может увеличиться количество смертей из-за коронавируса, сообщил заместитель главврача одной из клиник Николай Воликов.

Напомним, что в последнее время в регионе увеличилось количество заболевших коронавирусом. Воликов рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что сейчас сезонный рост не критичен.

«Уровень заболеваемости будет повышаться, причем число пациентов может превысить прошлогодние показатели. Вырастет и число летальных исходов», — заявил эксперт.

Число заражений коронавирусом выросло вдвое в Ростовской области в сентябре
Узнать подробнее

Он добавил, что в этом году распространяется штамм «пирола», который похож на «омикрон», но имеет 30 мутаций. По его словам, у него схожие симптомы с ОРВИ.

Ранее стало известно, введут ли в Ростовской области масочный режим. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Число заражений коронавирусом выросло вдвое в Ростовской области в сентябреРостовская область получит улучшенную вакцину от новых штаммов коронавирусаВласти Ростовской области сообщили о росте заболеваемости коронавирусом
#Коронавирус#Новости#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ОРВИ#Происшествие#Масочный режим#Последние новости Ростова на сегодня#Заболеваемость#Мутации#Омикрон#Пирола
Подпишитесь
Блеск и нищета Ростова: почему центр города населяют бездомные и попрошайки
Вчера, 10:39
Стали известны лучшие места для рыбалки в Ростовской области
Сегодня, 04:32
Урбанист Зайцев рассказал, почему центр Ростова притягивает бомжей
Вчера, 16:21
Спасатель из Ростовской области погиб во время обрушения дома в Балашихе
Вчера, 15:37
Байден пообещал Зеленскому поставить ракеты ATACMS, способные достать до Ростова
Вчера, 16:45
Эксперты спрогнозировали резкий рост цен в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 04:37