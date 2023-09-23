rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Ростовскую компанию за взятку в 100 тысяч рублей оштрафовали на 1 млн

Ростовскую компанию за взятку в 100 тысяч рублей оштрафовали на 1 миллион

23 сентября 2023, 05:29
Фото: Midjourney
Ростовскую компанию за взятку в 100 тысяч рублей оштрафовали на 1 млн
Суд вынес приговор в отношении ресурсоснабжающей компании Ростова, директор которой дал взятку, сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

Инцидент произошел летом 2019 года. За взятку в 100 тысяч рублей, которую директор ресурсоснабжающей компании дал консультанту Южного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, тот должен был закрыть глаза на недочеты во время проверки и не привлекать компанию в ответственности.

Бывшего замкомандующего войсками ЮВО осудили за ремонт дома на средства Минобороны
Узнать подробнее

Ростовской прокуратуре удалось установить данный факт. А суд в свою очередь оштрафовал компанию на гораздо более существенную сумму в размере 1 миллиона рублей.

Ранее был арестован экс-глава управления торговли Ростова Константин Тихонов. Под стражей он пробудет до 24 октября. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Читайте также:
Хакера Баяндина из Ростовской области осудили за атаку на сайты Кремля и МинобороныВ Ростове к начальнику полиции пришли с обысками, а горожане устроили массовую дракуВ Ростовской области судят чиновников и хотят лишить знаменитостей свободы
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Штраф#Взятка#Суд в Ростове#Взятка в Ростове
Подпишитесь
В Ростове помидоры растут в асфальте, а церковь призвала заменить ЭКО молитвами
Вчера, 16:21
Стали известны лучшие места для рыбалки в Ростовской области
Сегодня, 04:32
Урбанист Зайцев рассказал, почему центр Ростова притягивает бомжей
Вчера, 16:21
Спасатель из Ростовской области погиб во время обрушения дома в Балашихе
Вчера, 15:37
Байден пообещал Зеленскому поставить ракеты ATACMS, способные достать до Ростова
Вчера, 16:45
Эксперты спрогнозировали резкий рост цен в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 04:37