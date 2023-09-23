Ростовскую компанию за взятку в 100 тысяч рублей оштрафовали на 1 миллион

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Инцидент произошел летом 2019 года. За взятку в 100 тысяч рублей, которую директор ресурсоснабжающей компании дал консультанту Южного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, тот должен был закрыть глаза на недочеты во время проверки и не привлекать компанию в ответственности.
Ростовской прокуратуре удалось установить данный факт. А суд в свою очередь оштрафовал компанию на гораздо более существенную сумму в размере 1 миллиона рублей.
Ранее был арестован экс-глава управления торговли Ростова Константин Тихонов. Под стражей он пробудет до 24 октября. Его подозревают в превышении должностных полномочий.