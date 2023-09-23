Ростовскую компанию за взятку в 100 тысяч рублей оштрафовали на 1 миллион

Инцидент произошел летом 2019 года. За взятку в 100 тысяч рублей, которую директор ресурсоснабжающей компании дал консультанту Южного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, тот должен был закрыть глаза на недочеты во время проверки и не привлекать компанию в ответственности.