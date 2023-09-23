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Скандалом завершилась свадьба в Новочеркасске из-за проукраинской песни Сердючки

Скандалом завершилась свадьба в Новочеркасске из-за проукраинской песни Сердючки

23 сентября 2023, 14:39
Фото: 1MI
В Новочеркасске произошел скандал на свадьбе из-за включенной песни Сердючки, сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам горожан, праздник устроили в центре города и все было спокойно, пока не включили проукраинскую песню Сердючки. Очевидцы рассказали, что одну из женщин это возмутило.

«Какая-то женщина накричала на людей на празднике и вызвала полицию. В результате приезжали правоохранители», — написал автор.

В комментариях развернулось бурное обсуждение этой ситуации. Некоторые написали, что пока подобные песни лучше не включать на праздниках.

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«У нас что, кроме Сердючки, нечего слушать на свадьбах. Сколько песен посвящено этому событию», — заявили местные жители.

«Думать нужно, что включать, не в это время же ее слушать. Много и русских народных хороших песен», — говорится в комментариях.

Напомним, что похожий инцидент произошел в Ростове в ноябре. Он также вызвал широкий общественный резонанс.

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