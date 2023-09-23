Скандалом завершилась свадьба в Новочеркасске из-за проукраинской песни Сердючки

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
По словам горожан, праздник устроили в центре города и все было спокойно, пока не включили проукраинскую песню Сердючки. Очевидцы рассказали, что одну из женщин это возмутило.
«Какая-то женщина накричала на людей на празднике и вызвала полицию. В результате приезжали правоохранители», — написал автор.
В комментариях развернулось бурное обсуждение этой ситуации. Некоторые написали, что пока подобные песни лучше не включать на праздниках.
«У нас что, кроме Сердючки, нечего слушать на свадьбах. Сколько песен посвящено этому событию», — заявили местные жители.
«Думать нужно, что включать, не в это время же ее слушать. Много и русских народных хороших песен», — говорится в комментариях.
Напомним, что похожий инцидент произошел в Ростове в ноябре. Он также вызвал широкий общественный резонанс.