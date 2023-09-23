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Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

Стали известны лучшие места для рыбалки в Ростовской области

Стали известны лучшие места для рыбалки в Ростовской области

23 сентября 2023, 04:32
Фото: Lake Mead NRA Public Affairs/cc by sa 2.0/flickr.com
Стали известны лучшие места для рыбалки в Ростовской области
В Ростовской области есть огромное количество водоемов, где можно ловить рыбу. Какие реки и озера считаются самыми счастливыми для рыбаков, в материале RostovGazeta.

Рыбалка в Веселовском водохранилище

На реке Маныч в Ростовской области находится Веселовское водохранилище. Оно было создано в 1941 году и с тех пор используется для орошения сельскохозяйственных земель, развития рыболовства, водного транспорта и энергетики. Площадь этого водоема достигает 238 квадратных километров, а его средняя глубина составляет 4 метра.

Каждый год множество путешественников приезжают к берегам Веселовского водохранилища, чтобы отдохнуть от городской суеты. Здесь также отличные условия для рыбной ловли, поэтому часто проводятся соревнования среди рыбаков. На берегах водохранилища расположены базы отдыха с комфортабельными домами и разнообразными развлечениями для гостей.

В водоеме обитают около 30 видов рыб, таких как карась, лещ, окунь, судак, сазан, тарань и густер. Также здесь можно встретить редкие виды, например коктебельского катрана, сальвинию и валлиснерию.

Фото: NPGallery/cc0/wikimedia.org

Цимлянское водохранилище

В этом водоеме водятся карп, лещ, щука, сазан, окунь, карась, судак. Цимлянское водохранилище, можно сказать, создано специально для рыбалки и отдыха с палатками, оно является одним из лучших мест для этого виды активности на юге России.

Расположено водохранилище на реке Дон, его длина составляет 180 километров, а ширина достигает порой 30 метров. Средняя глубина — около 9 метров.

Водохранилище находится недалеко от города Цимлянск. Здесь особенно привлекательным блюдом считается цимлянский лещ, также как и раки — они являются основными деликатесами на местном столе.

Какую рыбу можно поймать в реке Дон

Река Дон — это одна из самых больших рек на территории европейской части России. Считается что в реке Дон водится 70 видов рыбы, в том числе судак, щука, красноперка, окунь и карась.

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Те, кто любят прогуляться по набережной реки Дон, могут увидеть большое количество рыбаков, которые часами стоят на одном месте, общаются и в это время наполняют свои сумки хорошим уловом. Любители рыбалки также собираются и на Зеленом Острове в надежде принести домой самую большую рыбу.

Рыбалка в Таганрогском заливе

В Таганрогском заливе рыбу можно ловить как с лодки, так и с берега. Самые распространенные виды, которые попадаются у побережья — это бычки и тарань. Если хочется найти более крупную рыбу, такую как судак, лещ или щука, то придется отправиться на лодке на значительное расстояние от берега.

Фото: Yinan Chen/сс0/wikimedia.org

Бычки являются самой распространенной рыбой в Таганрогском заливе. Их можно ловить практически всегда и везде. Даже без особых навыков, можно легко поймать несколько бычков для ужина.

Если выбрать правильное время и место, то за пару часов можно наловить несколько ведер. Некоторые рыбаки считают бычков сорной рыбой, потому что их активный клев мешает ловле более ценных и крупных видов.

Добавим, что на побережье Таганрогского залива есть большое количество рыболовных и туристических баз.

Рыбалка на реке Мертвый Донец

Не стоит пугаться названия Мертвый Донец, так как это всего лишь приток реки Дон. Его название связано с событиями прошлых веков, когда на этом месте находилось древнегреческое поселение Танаис, подвергавшееся нападениям кочевников.

Однажды город был разорен и уничтожен, после чего река получила такое мрачное название. Однако здесь местность богата рыбой, и даже новички могут успешно ее ловить. С самой весны до конца мая, пока вода еще не начинает цвести, это самое активное время для карася, уклейки, окуня, рыбца и тарани. Ловят их на обычную удочку с поплавком или на донку.

Ранее рыбак рассказал об особенностях осенней рыбалки в Ростовской области в 2023 году.

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