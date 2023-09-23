Стали известны лучшие места для рыбалки в Ростовской области

Однажды город был разорен и уничтожен, после чего река получила такое мрачное название. Однако здесь местность богата рыбой, и даже новички могут успешно ее ловить. С самой весны до конца мая, пока вода еще не начинает цвести, это самое активное время для карася, уклейки, окуня, рыбца и тарани. Ловят их на обычную удочку с поплавком или на донку.