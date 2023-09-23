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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:35

Стало известно о гибели в Нагорном Карабахе миротворца из Ростовской области

Стало известно о гибели в Нагорном Карабахе миротворца из Ростовской области

23 сентября 2023, 10:33
Фото: 1MI
Миротворец из Ростовской области Антон Шворень погиб во время стрельбы в Нагорном Карабахе, пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, Шворень проживал в Каменске-Шахтинском вместе с женой и двумя дочерьми. Говорится, что в сентябре он был в Нагорном Карабахе.

«В дневное время он на машине ехал от наблюдательного поста, в это время по автомобилю открыли огонь. Погибли несколько человек, в том числе Шворень», — уточнило издание.

Спасатель из Ростовской области погиб во время обрушения дома в Балашихе
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Добавим, что официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее спасатель из Ростовской области погиб во время обрушения дома в Балашихе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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