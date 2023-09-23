Стало известно о гибели в Нагорном Карабахе миротворца из Ростовской области

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
По информации издания, Шворень проживал в Каменске-Шахтинском вместе с женой и двумя дочерьми. Говорится, что в сентябре он был в Нагорном Карабахе.
«В дневное время он на машине ехал от наблюдательного поста, в это время по автомобилю открыли огонь. Погибли несколько человек, в том числе Шворень», — уточнило издание.
Добавим, что официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее спасатель из Ростовской области погиб во время обрушения дома в Балашихе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.