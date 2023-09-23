Стало известно, сколько продержится теплая погода в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
С воскресенья по вторник, с 24 по 26 сентября, ожидается облачная погода с температурой до 27 градусов. Дождей в этот период не будет.
В среду температура опустится до 26 градусов и усилится ветер до пяти метров в секунду. В четверг и пятницу, 28 и 29 сентября, столбики термометров будут показывать 25 градусов.
Согласно прогнозам, ночью будет холодать до 15 градусов. Осадков в ближайшую неделю ждать не стоит.
Ранее после утреннего ливня воду откачивали из подтопленных домов в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.