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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Стало известно, сколько продержится теплая погода в Ростове-на-Дону

Стало известно, сколько продержится теплая погода в Ростове-на-Дону

23 сентября 2023, 13:16
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону как минимум до 29 сентября будет сохраняться теплая погода, сообщили синоптики.

С воскресенья по вторник, с 24 по 26 сентября, ожидается облачная погода с температурой до 27 градусов. Дождей в этот период не будет.

В среду температура опустится до 26 градусов и усилится ветер до пяти метров в секунду. В четверг и пятницу, 28 и 29 сентября, столбики термометров будут показывать 25 градусов.

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Согласно прогнозам, ночью будет холодать до 15 градусов. Осадков в ближайшую неделю ждать не стоит.

Ранее после утреннего ливня воду откачивали из подтопленных домов в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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