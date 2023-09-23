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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Стало известно, сколько в России придется копить на собственный дом

Стало известно, сколько в России придется копить на собственный дом

23 сентября 2023, 13:01
Фото: 1MI
Жителям России потребуется минимум три года откладывать деньги для покупки себе коттеджа, пишут «Новые известия».

Согласно проведенному исследованию, россияне должны экономить от 3 до 20 лет, чтобы приобрести коттедж. Время, необходимое для накопления, зависит от места проживания.

Для получения такого результата сравнили средние заработные платы и стоимость частных домов. Оказалось, что дольше всего придется во всем себе отказывать в Дагестане — более 20 лет.

Также немало времени нужно будет потратить в Чечне — почти 19 лет. В этот список также входят Севастополь — 17,4 года и Ингушетия — 17,3 года, как сообщает издание.

Наилучшая ситуация сложилась в Архангельской области, где достаточно копить всего три года.

Ранее в Ростове-на-Дону за 900 миллионов выставили на продажу землю для строительства ЖК.

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