Тихоокеанский медицинский кластер по поручению Валерия Лимаренко представили в РАН

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
На сегодняшний день создание Тихоокеанского медицинского кластера находится на финальной стадии реализации. Подрядная организация завершает строительство основного корпуса медицинского центра: на семи этажах здания разместят отделения высокотехнологичной помощи с передовым оборудованием и использованием эксклюзивных методов лечения, ранее доступных только в федеральных научных центрах России. Непременное требование, которое ранее обозначал глава островного региона — особый комфорт для пациентов и специалистов будущего кластера.
В 2024 году запланировано официальное открытие корпуса. На этот же год намечен запуск отделения позитронно-эмиссионной томографии, которая является одним из самых точных методов ранней диагностики онкологических, кардиологических и неврологических заболеваний. Кроме того, жители Сахалинской области смогут воспользоваться и другими передовыми методиками лечения рака — расширение существующего перечня медицинской помощи в этой отрасли является одним из направлений работы кластера.
«Концепция кластера основана на идее повышения клинической результативности. В проекте будут воплощены лучшие медицинские технологии — и на уровне лечебных вмешательств, и в доступности, и в удобствах для пациента. Это не просто поликлиника повышенного класса, это новая модель оказания медицинской помощи, в которой будут реализованы совершенно новые направления, ранее не представленные в государственной системе амбулаторной помощи», — пояснил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
В стратегии планирования работы Тихоокеанского медицинского кластера учли и санаторно-курортное направление. Развитие этой отрасли диктуют особые климатические условия Сахалинской области. Эксперты РАН уже оценили представленный анализ природных ресурсов на островах, а в правительстве региона считают возможным создать систему лечебно-оздоровительного туризма.
«Это стартовая площадка — пример того, что мы бы хотели видеть. Нам нужно обсудить возможности с бизнесом, с медицинским бизнесом прежде всего. И услышать их мнение, а также экспертов отрасли на то, что мы делаем. И это случилось», — рассказал зампред правительства Сахалинской области Владимир Ющук.
На встрече с представителями РАН удалось обсудить и экономическую составляющую будущего кластера, а также вопросы дальнейшего развития здравоохранения и курортного сервиса. Следующий этап переговоров с экспертами науки и бизнеса пройдет на Сахалине в октябре 2023 года.