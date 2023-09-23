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В Ростовской области нашли захоронение, которому 4 тысяч лет

В Ростовской области нашли захоронение, которому около 4 тысяч лет

23 сентября 2023, 07:09
Фото: 1MI
В Ростовской области нашли захоронение, которому 4 тысяч лет
Древнее захоронение возрастом около 4 тысяч лет обнаружили в поле в Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего кафедрой археологии и истории культуры ДГТУ Сергея Лукьяшко.

Находка обнаружилась в районе водораздельной террасы между реками Дон и Кагальник. В одном месте поля размыло почву и местный житель, увидевший что-то странное, позвал ученых ДГТУ.

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Они установили, что ровное в этом месте поле скрывало курган. Там в четырех погребениях лежали останки пяти человек. Одно погребение оказалось парным. В катакомбах также были обнаружены бронзовые предметы и керамика.

Теперь ученым предстоит в лабораторных условиях установить точный возраст останков, а также чем они болели и от чего умерли.

Ранее стало известно, что на Таманском полуострове ученые в ходе раскопок обнаружили древнюю синагогу. Ей где-то 500 лет.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Археология#Захоронения#Раскопки#Раскопки в Ростовской области#Курганы
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