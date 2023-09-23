В Ростовской области нашли захоронение, которому около 4 тысяч лет

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Находка обнаружилась в районе водораздельной террасы между реками Дон и Кагальник. В одном месте поля размыло почву и местный житель, увидевший что-то странное, позвал ученых ДГТУ.
Они установили, что ровное в этом месте поле скрывало курган. Там в четырех погребениях лежали останки пяти человек. Одно погребение оказалось парным. В катакомбах также были обнаружены бронзовые предметы и керамика.
Теперь ученым предстоит в лабораторных условиях установить точный возраст останков, а также чем они болели и от чего умерли.
Ранее стало известно, что на Таманском полуострове ученые в ходе раскопок обнаружили древнюю синагогу. Ей где-то 500 лет.