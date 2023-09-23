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В Ростовской области назвали сферы, где чаще всего не платят премии сотрудникам

В Ростовской области назвали сферы, где чаще всего не платят премии сотрудникам

23 сентября 2023, 07:56
Фото: 1MI
Проведенный среди жителей Ростовской области опрос показал, что около 46% из них не получают премии на работе, сообщает HH.ру.

Сотрудников компании опросили на тему того, как часто они получают премии. Всего участниками стали 5,3 тысячи человек.

Около 46% респондентов заявили, что у них премий нет. Еще 11% участников рассказали, что им выплачивают премии, а остальные затруднились ответить.

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Чаще всего не платят премии в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны», «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR». Сам опрос проводили с 28 августа по 6 сентября 2023 года.

Ранее стал известен размер средней зарплаты в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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