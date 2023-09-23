В Ростовской области назвали сферы, где чаще всего не платят премии сотрудникам

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Сотрудников компании опросили на тему того, как часто они получают премии. Всего участниками стали 5,3 тысячи человек.
Около 46% респондентов заявили, что у них премий нет. Еще 11% участников рассказали, что им выплачивают премии, а остальные затруднились ответить.
Чаще всего не платят премии в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны», «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR». Сам опрос проводили с 28 августа по 6 сентября 2023 года.
Ранее стал известен размер средней зарплаты в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.