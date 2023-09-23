В Ростовской области обещают пыльную бурю, а водители не могут найти топливо

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В Ростовской области в воскресенье, 24 сентября, ожидается пыльная буря в отдельных районах. В этот день осадков не будет, а ветер усилится до 18 метров в секунду.
Днем температура воздуха поднимется до 28 градусов, местами прогнозируют чрезвычайную пожароопасность.
Корреспондент RostovGazeta побывал на нескольких автозаправках в Ростове-на-Дону и узнал, что не везде есть дизельное топливо.
Также выяснилось, что цены на бензин продолжают расти. Примерно месяц назад бензин АИ-92 на АЗС Shell стоил 54 рубля, а на «Газпроме» — 51 рубль. Сейчас цена на Shell достигла 58 рублей.
Стоит отметить, что в последнее время водители часто жалуются на отсутствие топлива и рост цен на бензин.
По данным портала «Стопкоронавирус.Рф», в сентябре в Ростовской области зарегистрировали резкий рост случаев заражения коронавирусом. В период с 28 августа по 3 сентября болезнь нашли у 41 человека, а с 11 по 17 сентября — у 82.
Однако следует отметить, что количество госпитализированных пациентов в этот период снизилось. Если в начале сентября в больницы попали семь человек, то теперь этот показатель составил пять граждан. Добавим, что сентябре не было сообщений о смертельных случаях от коронавируса.
За все время пандемии в Ростовской области зарегистрировали 457 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом, число умерших составило 11 тысяч человек.