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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

В Ростовской области обещают пыльную бурю, а водители не могут найти топливо

В Ростовской области обещают пыльную бурю, а водители не могут найти топливо

23 сентября 2023, 14:26
Фото: 1MI
В Ростовской области ожидаются пыльные бури, водители не могут найти дизельное топливо и растет число заболевших коронавирусом, все самое важное в материале RostovGazeta.

Пыльная буря в Ростовской области

В Ростовской области в воскресенье, 24 сентября, ожидается пыльная буря в отдельных районах. В этот день осадков не будет, а ветер усилится до 18 метров в секунду.

Днем температура воздуха поднимется до 28 градусов, местами прогнозируют чрезвычайную пожароопасность.

Дефицит топлива

Корреспондент RostovGazeta побывал на нескольких автозаправках в Ростове-на-Дону и узнал, что не везде есть дизельное топливо.

Водители заявили об отсутствии дизельного топлива на АЗС в Ростове-на-Дону
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Также выяснилось, что цены на бензин продолжают расти. Примерно месяц назад бензин АИ-92 на АЗС Shell стоил 54 рубля, а на «Газпроме» — 51 рубль. Сейчас цена на Shell достигла 58 рублей.

Стоит отметить, что в последнее время водители часто жалуются на отсутствие топлива и рост цен на бензин.

Заболеваемость коронавирусом

По данным портала «Стопкоронавирус.Рф», в сентябре в Ростовской области зарегистрировали резкий рост случаев заражения коронавирусом. В период с 28 августа по 3 сентября болезнь нашли у 41 человека, а с 11 по 17 сентября — у 82.

Однако следует отметить, что количество госпитализированных пациентов в этот период снизилось. Если в начале сентября в больницы попали семь человек, то теперь этот показатель составил пять граждан. Добавим, что сентябре не было сообщений о смертельных случаях от коронавируса.

За все время пандемии в Ростовской области зарегистрировали 457 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом, число умерших составило 11 тысяч человек.

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