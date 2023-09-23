В Ростовской области резко вырос спрос на специалистов по мобилизации

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В регионе появилось сразу несколько таких вакансий, а заработные платы начинаются от 28 тысяч рублей. Так, в Таганроге одно из предприятий ищет старшего специалиста по кадрам.
Сотруднику необходимо будет наладить хранение документов военнообязанных, сверять сведения о воинском учете граждан и направлять по запросам военных комиссариатов необходимые сведения о гражданах. Платить за это обещают от 30 тысяч до 35 тысяч рублей.
А предприятие «Прибой» готово предложить кандидатам зарплату от 28 тысяч рублей при условии, что соискатель является уверенным пользователем систем документооборота и офисных программ.
Еще одну вакансию разместила госкорпорация «Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Ростовской области». Она ищет специалиста по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, которому будут платить от 35 тысяч рублей.
Добавим, что эти вакансии не связаны с мобилизационными мероприятиями. Набор начался из-за нового закона, которым ужесточат ответственность компаний за нарушения в области воинского учета.
Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Ростовской области в сентябре.