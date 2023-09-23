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Published Сегодня, 07:40

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В Ростовской области резко вырос спрос на специалистов по мобилизации

В Ростовской области резко вырос спрос на специалистов по мобилизации

23 сентября 2023, 07:40
Фото: 1MI
В Ростовской области местные компании стали открывать вакансии для набора специалистов по воинскому и мобилизационному учету, говорится на сайтах по поиску работы.

В регионе появилось сразу несколько таких вакансий, а заработные платы начинаются от 28 тысяч рублей. Так, в Таганроге одно из предприятий ищет старшего специалиста по кадрам.

Сотруднику необходимо будет наладить хранение документов военнообязанных, сверять сведения о воинском учете граждан и направлять по запросам военных комиссариатов необходимые сведения о гражданах. Платить за это обещают от 30 тысяч до 35 тысяч рублей.

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А предприятие «Прибой» готово предложить кандидатам зарплату от 28 тысяч рублей при условии, что соискатель является уверенным пользователем систем документооборота и офисных программ.

Еще одну вакансию разместила госкорпорация «Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Ростовской области». Она ищет специалиста по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, которому будут платить от 35 тысяч рублей.

Добавим, что эти вакансии не связаны с мобилизационными мероприятиями. Набор начался из-за нового закона, которым ужесточат ответственность компаний за нарушения в области воинского учета.

Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Ростовской области в сентябре.

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