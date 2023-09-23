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Published Сегодня, 16:56

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Updated Сегодня, 16:59

Ветреную и теплую погоду пообещали ростовчанам 24 сентября

Ветреную и теплую погоду пообещали ростовчанам 24 сентября

23 сентября 2023, 16:56
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в воскресенье, 24 сентября, прогнозируют теплую погоду с температурой до 27 градусов, сообщили синоптики.

В ночь на воскресенье температура опустится до 16 градусов, а днем поднимется до 27 градусов. Будет облачная погода с порывами ветра до шести метров в секунду.

Также же погодные условия ожидаются с понедельника по среду. А с четверга температура пойдет на спад, к пятнице она опустится до 24 градусов.

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Добавим, что в конце месяца по ночам температура будет опускаться до 15 градусов.

Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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