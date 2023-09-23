Ветреную и теплую погоду пообещали ростовчанам 24 сентября

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
В ночь на воскресенье температура опустится до 16 градусов, а днем поднимется до 27 градусов. Будет облачная погода с порывами ветра до шести метров в секунду.
Также же погодные условия ожидаются с понедельника по среду. А с четверга температура пойдет на спад, к пятнице она опустится до 24 градусов.
Добавим, что в конце месяца по ночам температура будет опускаться до 15 градусов.
Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.