Власти в Новочеркасске заявили, что у регоператора нет техники для уборки мусора

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Власти рассказали о переполненных контейнерах и несвоевременном вывозе мусора. Проблема существует давно, а принимаемые меры не помогают.
В администрации объяснили, что регоператор не регулярно вывозит отходы. А город не имеет на него никакого влияния.
«Мы контролируем работу буквально в ручном режиме, сообщая о мусоре. Региональный оператор ссылается на отсутствие необходимой техники и нужного числа сотрудников», — уточнили в мэрии.
Отмечается, что при вывозе мусора техника ковшами портит покрытие возле площадок с контейнерами. Из-за этого здесь появляются ямы, которые заполняются водой во время дождя.
Ранее эколог рассказал об удручающем состоянии малых рек в Ростовской области.