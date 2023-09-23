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Власти в Новочеркасске заявили, что у регоператора нет техники для уборки мусора

Власти в Новочеркасске заявили, что у регоператора нет техники для уборки мусора

23 сентября 2023, 08:37
Фото: 1MI
В Новочеркасске регоператор ссылается на отсутствие необходимой техники для уборки мусора, сообщили в городской администрации.

Власти рассказали о переполненных контейнерах и несвоевременном вывозе мусора. Проблема существует давно, а принимаемые меры не помогают.

В администрации объяснили, что регоператор не регулярно вывозит отходы. А город не имеет на него никакого влияния.

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«Мы контролируем работу буквально в ручном режиме, сообщая о мусоре. Региональный оператор ссылается на отсутствие необходимой техники и нужного числа сотрудников», — уточнили в мэрии.

Отмечается, что при вывозе мусора техника ковшами портит покрытие возле площадок с контейнерами. Из-за этого здесь появляются ямы, которые заполняются водой во время дождя.

Ранее эколог рассказал об удручающем состоянии малых рек в Ростовской области.

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