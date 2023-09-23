Водители рассказали, как сильно подорожал бензин в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Корреспондент объехал несколько городских заправок и сравнил цены с теми, что были месяц назад. При этом на некоторых АЗС не оказалось дизельного топлива.
«Примерно месяц назад на заправке Shell цена на бензин АИ-92 была 54 рубля за литр, а на заправке „Газпром“ — 51 рубль. Но сейчас стоимость на Shell поднялась до 58 рублей», — уточнил корреспондент.
Добавим, что в последнее время водители все чаще говорят о нехватке топлива и увеличении стоимости.
Между тем, стало известно, что ФАС проверит рост цен на бензин в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.