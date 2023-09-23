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Водители рассказали, как сильно подорожал бензин в Ростове-на-Дону

Водители рассказали, как сильно подорожал бензин в Ростове-на-Дону

23 сентября 2023, 11:53
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону стоимость бензина резко выросла за последний месяц, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Корреспондент объехал несколько городских заправок и сравнил цены с теми, что были месяц назад. При этом на некоторых АЗС не оказалось дизельного топлива.

«Примерно месяц назад на заправке Shell цена на бензин АИ-92 была 54 рубля за литр, а на заправке „Газпром“ — 51 рубль. Но сейчас стоимость на Shell поднялась до 58 рублей», — уточнил корреспондент.

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Добавим, что в последнее время водители все чаще говорят о нехватке топлива и увеличении стоимости.

Между тем, стало известно, что ФАС проверит рост цен на бензин в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФАС#Бензин#Последние новости Ростова на сегодня#АЗС#Водители#Дизельное топливо#Цены на бензин#Газпром
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