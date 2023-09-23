Водители заявили об отсутствии дизельного топлива на АЗС в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Корреспондент проехал по нескольким городским АЗС и оценил ситуацию с топливом. На некоторых из них в дефиците оказалось дизельное топливо.
Вместе с этим продолжает дорожать бензин.
«Около месяца назад на АЗС Shell бензин марки АИ-92 стоил 54 рубля, на „Газпроме“ — 51 рубль. Сейчас стоимость на Shell достигает 58 рублей», — уточнил корреспондент.
Добавим, что в последнее время водители довольно часто жалуются на дефицит топлива и подорожание бензина.
Ранее эксперт рассказал, когда в Ростовской области снизятся цены на бензин и дизель. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.