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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:43

Водители заявили об отсутствии дизельного топлива на АЗС в Ростове-на-Дону

Водители заявили об отсутствии дизельного топлива на АЗС в Ростове-на-Дону

23 сентября 2023, 11:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на некоторых автозаправках нет в наличии дизельного топлива, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Корреспондент проехал по нескольким городским АЗС и оценил ситуацию с топливом. На некоторых из них в дефиците оказалось дизельное топливо.

Вместе с этим продолжает дорожать бензин.

Водители снова заявили об отсутствии бензина на АЗС в Ростове
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«Около месяца назад на АЗС Shell бензин марки АИ-92 стоил 54 рубля, на „Газпроме“ — 51 рубль. Сейчас стоимость на Shell достигает 58 рублей», — уточнил корреспондент.

Добавим, что в последнее время водители довольно часто жалуются на дефицит топлива и подорожание бензина.

Ранее эксперт рассказал, когда в Ростовской области снизятся цены на бензин и дизель. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бензин#АЗС#Дизельное топливо#Цены на топливо#Газпром
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