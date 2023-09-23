Застреливший бывшую жену в барбершопе ростовчанин предстанет перед судом

Напомним, 21 июля мужчина зашел в барбершоп на улице Подвойского в Ростове с из травматическим оружием. Он выстрелил в живот своей бывшей супруги, а затем и в себя. Видео с места преступления появилось в сети. Женщину доставили в больницу, где она умерла. При этом медикам удалось спасти мужчину.