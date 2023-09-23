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Застреливший бывшую жену в барбершопе ростовчанин предстанет перед судом

Застреливший бывшую жену в барбершопе ростовчанин предстанет перед судом

23 сентября 2023, 06:07
Фото: 1MI
Застреливший бывшую жену в барбершопе ростовчанин предстанет перед судом
В суд направлено дело об убийстве мужчиной своей бывшей супруги в Ростове летом текущего года, сообщает прокуратура Ростовской области.

Напомним, 21 июля мужчина зашел в барбершоп на улице Подвойского в Ростове с из травматическим оружием. Он выстрелил в живот своей бывшей супруги, а затем и в себя. Видео с места преступления появилось в сети. Женщину доставили в больницу, где она умерла. При этом медикам удалось спасти мужчину.

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В прокуратуре установили, что мужчина убил свою бывшую жену придя в ее салон из-за ревности. Он трижды выстрелил в женщину.

Теперь мужчина предстанет перед судом. В прокуратуре отметили, что в отношении 44-летнего ростовчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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