Застреливший бывшую жену в барбершопе ростовчанин предстанет перед судом

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Напомним, 21 июля мужчина зашел в барбершоп на улице Подвойского в Ростове с из травматическим оружием. Он выстрелил в живот своей бывшей супруги, а затем и в себя. Видео с места преступления появилось в сети. Женщину доставили в больницу, где она умерла. При этом медикам удалось спасти мужчину.
В прокуратуре установили, что мужчина убил свою бывшую жену придя в ее салон из-за ревности. Он трижды выстрелил в женщину.
Теперь мужчина предстанет перед судом. В прокуратуре отметили, что в отношении 44-летнего ростовчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).