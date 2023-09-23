rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Жителей в Ростовской области шокировали цены на дизельное топливо

Жителей в Ростовской области шокировали цены на дизельное топливо

23 сентября 2023, 15:18
Фото: 1MI
Водителей в Ростовской области удивили выросшие цены на дизельное топливо, сообщают СМИ.

Водители оказались шокированы стоимостью дизельного топлива. Donday пишет, что на заправке в Каменском районе цена за литр дизеля составляет 83,51 рубля. За литр бензина АИ-95 придется заплатить 60 рублей, а за АИ-92 — 55 рублей.

«Местные жители заметили, что стоимость бензина и дизельного топлива за последнюю неделю выросла на 2 рубля. Кроме этого, многие автозаправочные станции столкнулись с проблемой отсутствия топлива», — сказано в сообщении.

Водители рассказали, как сильно подорожал бензин в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Добавим, что в последнее время автолюбители часто жалуются на рост цен на топливо.

Ранее эксперт рассказал, когда в Ростовской области снизятся цены на бензин и дизель. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Водители рассказали, как сильно подорожал бензин в Ростове-на-ДонуВодители снова заявили об отсутствии бензина на АЗС в РостовеРоссия временно ограничила экспорт бензина и дизельного топлива
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Бензин#Каменский район#Водители#Жители#СМИ#Неделя#RostovGazeta#Эксперт#АИ-95#АИ-92#Дизельное топливо#Литр#Шок#Заправка#Автозаправочная станция#Отсутствие топлива#Снижение цен
Подпишитесь
Блеск и нищета Ростова: почему центр города населяют бездомные и попрошайки
Вчера, 10:39
Стали известны лучшие места для рыбалки в Ростовской области
Сегодня, 04:32
Урбанист Зайцев рассказал, почему центр Ростова притягивает бомжей
Вчера, 16:21
Спасатель из Ростовской области погиб во время обрушения дома в Балашихе
Вчера, 15:37
Байден пообещал Зеленскому поставить ракеты ATACMS, способные достать до Ростова
Вчера, 16:45
Эксперты спрогнозировали резкий рост цен в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 04:37