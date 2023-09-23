Жителей в Ростовской области шокировали цены на дизельное топливо

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Водители оказались шокированы стоимостью дизельного топлива. Donday пишет, что на заправке в Каменском районе цена за литр дизеля составляет 83,51 рубля. За литр бензина АИ-95 придется заплатить 60 рублей, а за АИ-92 — 55 рублей.
«Местные жители заметили, что стоимость бензина и дизельного топлива за последнюю неделю выросла на 2 рубля. Кроме этого, многие автозаправочные станции столкнулись с проблемой отсутствия топлива», — сказано в сообщении.
Добавим, что в последнее время автолюбители часто жалуются на рост цен на топливо.
Ранее эксперт рассказал, когда в Ростовской области снизятся цены на бензин и дизель. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.