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Updated Сегодня, 10:23

Жителям России рассказали о повышении тарифов на услуги ЖКХ в 2024 году

Жителям России рассказали о повышении тарифов на услуги ЖКХ в 2024 году

23 сентября 2023, 10:16
Фото: 1MI
В России летом 2024 года запланирована индексация тарифов на услуги ЖКХ, пишут «Новые известия».

Издание сообщило, что, начиная с 1 июля, стоимость электричества увеличится на 8,9%. Говорится, что в 2025 году ожидается еще одно повышение — на 6%.

«Стоимость газа для оптовых покупателей также вырастет на 11,2%. Однако рост совокупного платежа за ЖКУ в 2024 году должен быть не более 9,8%», — говорится в публикации.

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Основной причиной индексации является рост затрат производителей и поставщиков, что связано с повышением цен в целом.

Ранее эксперты спрогнозировали резкий рост цен в Ростовской области в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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