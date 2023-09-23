Жителям России рассказали о повышении тарифов на услуги ЖКХ в 2024 году

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Издание сообщило, что, начиная с 1 июля, стоимость электричества увеличится на 8,9%. Говорится, что в 2025 году ожидается еще одно повышение — на 6%.
«Стоимость газа для оптовых покупателей также вырастет на 11,2%. Однако рост совокупного платежа за ЖКУ в 2024 году должен быть не более 9,8%», — говорится в публикации.
Основной причиной индексации является рост затрат производителей и поставщиков, что связано с повышением цен в целом.
Ранее эксперты спрогнозировали резкий рост цен в Ростовской области в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.