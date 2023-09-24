Бывшие бойцы ЧВК Пригожина займутся подготовкой ополчения в Ростовской области

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Бывшие участники группы «Вагнер» будут заниматься подготовкой резервистов народного ополчения в Ростовской области. По словам Бовы, инструкторы, ранее состоявшие в ЧВК, будут проводить тренировки для добровольцев казачьего батальона «Оплот-1», который является частью территориальной самообороны региона. Председатель «Оплота» отметил, что все соглашения о сотрудничестве уже достигнуты.
Бова сообщил, что оплачивать работу инструкторов организация будет за счет личных средств учредителей «Оплота». Также, по его словам, формируемое подразделение не будет вооружено, пока не будем отлажено взаимодействие с правоохранительными органами.
Напомним, что 23 августа, спустя два месяца после вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону, рухнул самолет Embraer — 135 в Тверской области. На борту находились 10 человек, в том числе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Ранее ростовский митрополит Меркурий заявил, что икона заставила ЧВК «Вагнер» покинуть город 24 июня.