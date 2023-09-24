Давка началась на остановках в Ростове после концерта 13-летней блогера

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
В Ростове на парковке ТЦ «Мега» сегодня состоялся концерт 13-летней певицы и блогера Миланы Х. Мероприятие решили посетить сотни ее юных поклонников и их родителей. Из-за этого в районе «Меги» даже образовалась пробка.
Уехать с концерта блогера оказалось также тяжело, как и добраться на него. Сейчас на остановках рядом с «Мегой» огромные очереди, они тянутся от подземной парковки. Очевидцы сообщают о давке.
Напомним, пробка в районе «Меги» также была спровоцирована дорожной аварией.