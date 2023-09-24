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Published Сегодня, 16:43

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Updated Сегодня, 19:13

После концерта 13-летней блогера в "Меге" в Ростове началась давка на остановках

Давка началась на остановках в Ростове после концерта 13-летней блогера

24 сентября 2023, 16:43
Фото: 1MI
После концерта 13-летней блогера в "Меге" в Ростове началась давка на остановках
После концерта 13-летней блогера в «Меге» в Ростове началась давка на остановках, рассказывают в социальных сетях очевидцы.

В Ростове на парковке ТЦ «Мега» сегодня состоялся концерт 13-летней певицы и блогера Миланы Х. Мероприятие решили посетить сотни ее юных поклонников и их родителей. Из-за этого в районе «Меги» даже образовалась пробка.

После концерта 13-летней блогера в "Меге" в Ростове началась давка на остановках
Видео: 1MI

Уехать с концерта блогера оказалось также тяжело, как и добраться на него. Сейчас на остановках рядом с «Мегой» огромные очереди, они тянутся от подземной парковки. Очевидцы сообщают о давке.

Напомним, пробка в районе «Меги» также была спровоцирована дорожной аварией.

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