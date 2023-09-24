Дополнительные автобусы пустят в день матча ФК «Ростов» и ЦСКА 24 сентября

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
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Сегодня на «Ростов-Арене» состоится матч между футбольными клубами «Ростов» и ЦСКА. Для удобства болельщиков к стадиону с 18.30 до 22.30 будут ходить дополнительные автобусы.
Так, до остановки «Аллея Ростов-Арена» можно добраться на автобусах №8, 49, 65А и на троллейбусе №7. Также попасть на матч получится, если доехать до Гребного канала на автобусе №75.
Напомним, в прошлом матче ФК «Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти.