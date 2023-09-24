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Дополнительные автобусы для болельщиков будут ходить в Ростове в день матча с ЦСКА

Дополнительные автобусы пустят в день матча ФК «Ростов» и ЦСКА 24 сентября

24 сентября 2023, 15:00
Фото: ФК "Ростов"
Дополнительные автобусы для болельщиков будут ходить в Ростове в день матча с ЦСКА
Дополнительные автобусы для болельщиков будут ходить в Ростове сегодня, рассказали в пресс-службе ФК «Ростов».

Сегодня на «Ростов-Арене» состоится матч между футбольными клубами «Ростов» и ЦСКА. Для удобства болельщиков к стадиону с 18.30 до 22.30 будут ходить дополнительные автобусы.

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Так, до остановки «Аллея Ростов-Арена» можно добраться на автобусах №8, 49, 65А и на троллейбусе №7. Также попасть на матч получится, если доехать до Гребного канала на автобусе №75.

Напомним, в прошлом матче ФК «Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти.

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