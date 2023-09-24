Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе «Ростов — Таганрог»

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Дорожная авария произошла вчера на трассе «Ростов — Таганрог». Там водитель автомобиля EXEED не выдержал безопасную дистанцию и влетел в ехавший впереди ВАЗ 2114. А «Нива» по инерции врезалась в Nissan.
Травмы в результате происшествия получили 40-летний пассажир Nissan и 57-летний водитель EXEED. Сейчас они находятся в больнице.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее 8-летний ребенок пострадал в аварии с иномаркой в Ростовской области.