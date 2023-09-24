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Два человека госпитализированы после ДТП с участием трех авто в Ростовской области

Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе «Ростов — Таганрог»

24 сентября 2023, 09:14
Фото: Pxhere.com
Два человека госпитализированы после ДТП с участием трех авто в Ростовской области
Два человека госпитализированы после ДТП с участием трех авто в Ростовской области, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла вчера на трассе «Ростов — Таганрог». Там водитель автомобиля EXEED не выдержал безопасную дистанцию и влетел в ехавший впереди ВАЗ 2114. А «Нива» по инерции врезалась в Nissan.

Травмы в результате происшествия получили 40-летний пассажир Nissan и 57-летний водитель EXEED. Сейчас они находятся в больнице.

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Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее 8-летний ребенок пострадал в аварии с иномаркой в Ростовской области.

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