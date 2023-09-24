Движение машин ограничат на улице Пойменной в Ростове из-за откачки воды

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
В Ростове на улице Шоссейной, 176А поисково-спасательная служба сегодня начнет откачивать воду. Работы продолжатся до 03.00 мск 25 сентября.
В эти часы движение машин ограничат на нескольких участках дорог. Среди них — съезд с Восточного шоссе на улицу Пойменная, район дома №1А на улице Пойменной, а также участок съезда на улицу Шоссейную с Пойменной.
Водителей просят учесть эту информацию и заранее продумать свой маршрут.
Ранее до 20 декабря ограничили движение машин в переулке Халтуринском в Ростове.