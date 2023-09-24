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Из-за коммунальной аварии движение транспорта на сутки ограничат на улице Пойменной

Движение машин ограничат на улице Пойменной в Ростове из-за откачки воды

24 сентября 2023, 17:48
Фото: 1MI
Из-за коммунальной аварии движение транспорта на сутки ограничат на улице Пойменной
Из-за коммунальной аварии движение транспорта на несколько часов ограничат на улице Пойменной в Ростове, рассказали в администрации города.

В Ростове на улице Шоссейной, 176А поисково-спасательная служба сегодня начнет откачивать воду. Работы продолжатся до 03.00 мск 25 сентября.

В эти часы движение машин ограничат на нескольких участках дорог. Среди них — съезд с Восточного шоссе на улицу Пойменная, район дома №1А на улице Пойменной, а также участок съезда на улицу Шоссейную с Пойменной.

До 16 декабря в Ростове по нескольким улицам ограничат движение транспорта
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Водителей просят учесть эту информацию и заранее продумать свой маршрут.

Ранее до 20 декабря ограничили движение машин в переулке Халтуринском в Ростове.

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