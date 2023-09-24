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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Лакомства для кошек и собак подорожали на сотни процентов в Ростовской области

Еда для кошек и собак подорожала в Ростовской области в несколько раз

24 сентября 2023, 09:14
Фото: pxhere.com
Лакомства для кошек и собак подорожали на сотни процентов в Ростовской области
Лакомства для кошек и собак подорожали на сотни процентов в Ростовской области за последние два года, следует из данных отчета Продажи.РФ, предоставленном корреспонденту RostovGazeta.

Инфляция в Ростовской области за последние два года коснулась и еды для кошек и собак. Влажные корма для собак подорожали в несколько раз. Например, почти на 4000% поднялись в цене лакомства итальянского бренда Farmina. На 42% подорожал влажный корм Cesar. Продукция от Chappi стала дороже на 39%. Подешевел на 38% только корм от российского бренда «PrоХвост».

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Среди лакомств для кошек значительней всего подорожала продукция голландского производителя Beaphar — на 3402%. Еда от бренда Dreamies поднялась в цене на 41%. Российские лакомства либо упали в цене, либо подорожали незначительно. Например, корм от «Мнямс» стал дороже всего на 4%.

Ранее жителей Ростовской области шокировали цены на дизельное топливо.

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