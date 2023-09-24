Еда для кошек и собак подорожала в Ростовской области в несколько раз

Инфляция в Ростовской области за последние два года коснулась и еды для кошек и собак. Влажные корма для собак подорожали в несколько раз. Например, почти на 4000% поднялись в цене лакомства итальянского бренда Farmina. На 42% подорожал влажный корм Cesar. Продукция от Chappi стала дороже на 39%. Подешевел на 38% только корм от российского бренда «PrоХвост».