Еда для кошек и собак подорожала в Ростовской области в несколько раз

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Инфляция в Ростовской области за последние два года коснулась и еды для кошек и собак. Влажные корма для собак подорожали в несколько раз. Например, почти на 4000% поднялись в цене лакомства итальянского бренда Farmina. На 42% подорожал влажный корм Cesar. Продукция от Chappi стала дороже на 39%. Подешевел на 38% только корм от российского бренда «PrоХвост».
Среди лакомств для кошек значительней всего подорожала продукция голландского производителя Beaphar — на 3402%. Еда от бренда Dreamies поднялась в цене на 41%. Российские лакомства либо упали в цене, либо подорожали незначительно. Например, корм от «Мнямс» стал дороже всего на 4%.
Ранее жителей Ростовской области шокировали цены на дизельное топливо.