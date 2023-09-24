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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Картофель и другие овощи упали в цене за месяц в Ростовской области

Эксперты рассказали, какие продукты подешевели в Ростовской области

24 сентября 2023, 10:09
Фото: pxhere.com
Картофель и другие овощи упали в цене за месяц в Ростовской области
Картофель и другие овощи упали в цене за месяц в Ростовской области, уверены в Ростовстате.

Несмотря на катастрофическую инфляцию в Ростовской области, ряд продуктов в регионе все-таки упал в цене за прошедший месяц. Так, на 18,43% подешевел картофель. Капуста упала в цене на 20,03%,. Лук стал ниже в стоимости на 32,44%, а морковь — на 22,24%. Незначительно подешевели также яблоки и орехи — на 3,21% и 0,53% соответственно.

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Подорожание же коснулось огурцов, они поднялись в цене на 9,1%. Апельсины и лимоны также стали дороже на 19,4% и на 6,9% соответственно.

Ранее жителей Ростовской области шокировали цены на дизельное топливо.

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