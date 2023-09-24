Эксперты рассказали, какие продукты подешевели в Ростовской области

Несмотря на катастрофическую инфляцию в Ростовской области, ряд продуктов в регионе все-таки упал в цене за прошедший месяц. Так, на 18,43% подешевел картофель. Капуста упала в цене на 20,03%,. Лук стал ниже в стоимости на 32,44%, а морковь — на 22,24%. Незначительно подешевели также яблоки и орехи — на 3,21% и 0,53% соответственно.