Эксперты рассказали, какие продукты подешевели в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Несмотря на катастрофическую инфляцию в Ростовской области, ряд продуктов в регионе все-таки упал в цене за прошедший месяц. Так, на 18,43% подешевел картофель. Капуста упала в цене на 20,03%,. Лук стал ниже в стоимости на 32,44%, а морковь — на 22,24%. Незначительно подешевели также яблоки и орехи — на 3,21% и 0,53% соответственно.
Подорожание же коснулось огурцов, они поднялись в цене на 9,1%. Апельсины и лимоны также стали дороже на 19,4% и на 6,9% соответственно.
Ранее жителей Ростовской области шокировали цены на дизельное топливо.