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ФК "Ростов" собирается потратить на освещение стадиона "Олимп" четыре миллиона рублей

ФК «Ростов» потратит четыре миллиона рублей на освещение стадиона «Олимп»

24 сентября 2023, 17:46
Фото: ФК "Ростов"
ФК "Ростов" собирается потратить на освещение стадиона "Олимп" четыре миллиона рублей
Футбольный клуб «Ростов» собирается потратить на освещение стадиона «Олимп» четыре миллиона рублей, сообщается на сайте государственных закупок.

Футбольный клуб «Ростов» ищет подрядчика, который поставит оборудование для освещения стадиона «Олимп» на Шолохова. Там часто тренируются как футболисты основного состава, так и «молодежка» клуба.

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Потратить на оборудование в «Ростове» готовы четыре миллиона рублей. В эту сумму входят опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог, а также светодиодные прожектора.

Ранее футбольный клуб «Ростов» обязали выплатить три миллиона рублей долгов за коммуналку.

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#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Госзакупки#ФК "Ростов"
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