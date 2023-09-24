ФК «Ростов» потратит четыре миллиона рублей на освещение стадиона «Олимп»

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Футбольный клуб «Ростов» ищет подрядчика, который поставит оборудование для освещения стадиона «Олимп» на Шолохова. Там часто тренируются как футболисты основного состава, так и «молодежка» клуба.
Потратить на оборудование в «Ростове» готовы четыре миллиона рублей. В эту сумму входят опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог, а также светодиодные прожектора.
Ранее футбольный клуб «Ростов» обязали выплатить три миллиона рублей долгов за коммуналку.