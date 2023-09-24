ФК «Ростов» вничью сыграл с ЦСКА на домашней арене 24 сентября

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
На «Ростов Арене» завершился матч между футбольными клубами «Ростов» и ЦСКА. Желто-синие долгое время вели со счетом 3:1, однако ближе к концу игры пропустили два гола. В итоге матч завершился ничьей.
Среди подопечных Валерия Карпина голами отличились Алексей Миронов и Егор Голенков. У ЦСКА забили Дуглас Келвен, Федор Чалов и Аббосбек Файзуллаев.
Сейчас в турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает лишь 12-е место.
Следующая игра желто-синих запланирована на 29 сентября с «Уралом».
Напомним, в прошлом матче ФК «Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти.