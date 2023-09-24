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Published Сегодня, 18:31

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

Матч между футбольными клубами "Ростов" и ЦСКА завершился со счетом 3:3

ФК «Ростов» вничью сыграл с ЦСКА на домашней арене 24 сентября

24 сентября 2023, 18:31
Фото: ФК "Ростов"
Матч между футбольными клубами "Ростов" и ЦСКА завершился со счетом 3:3
Матч между футбольными клубами «Ростов» и ЦСКА завершился со счетом 3:3, игра проходила на «Ростов-Арене».

На «Ростов Арене» завершился матч между футбольными клубами «Ростов» и ЦСКА. Желто-синие долгое время вели со счетом 3:1, однако ближе к концу игры пропустили два гола. В итоге матч завершился ничьей.

Среди подопечных Валерия Карпина голами отличились Алексей Миронов и Егор Голенков. У ЦСКА забили Дуглас Келвен, Федор Чалов и Аббосбек Файзуллаев.

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Сейчас в турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает лишь 12-е место.

Следующая игра желто-синих запланирована на 29 сентября с «Уралом».

Напомним, в прошлом матче ФК «Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти.

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