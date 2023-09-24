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Иностранные СМИ указали Ростов на карте зоны поражения ракет ATACMS

Иностранные СМИ указали Ростов на карте зоны поражения ракет ATACMS

24 сентября 2023, 04:48
Фото: 1MI
Иностранные СМИ опубликовали карту и показали, что ракеты ATACMS могут долететь до Ростова-на-Дону, сообщает 24krasnodar.

Издание написало, что Украина просит у Запада начать поставки этих ракет.

«Зарубежные СМИ показали, что ракеты могут поражать цели в Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону», — уточняет издание. Но никакой официальной информации по этому поводу не поступало.

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При этом иностранные СМИ не учитывают, что в России эффективно работает система ПВО, которая способна отразить все угрозы. Поэтому заявления о возможности этих ракет смотрятся, как обычная попытка создать панику.

Ранее ростовский депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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