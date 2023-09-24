Иностранные СМИ указали Ростов на карте зоны поражения ракет ATACMS

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Издание написало, что Украина просит у Запада начать поставки этих ракет.
«Зарубежные СМИ показали, что ракеты могут поражать цели в Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону», — уточняет издание. Но никакой официальной информации по этому поводу не поступало.
При этом иностранные СМИ не учитывают, что в России эффективно работает система ПВО, которая способна отразить все угрозы. Поэтому заявления о возможности этих ракет смотрятся, как обычная попытка создать панику.
Ранее ростовский депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.