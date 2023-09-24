Итоги недели: в Ростове ищут водителей автобусов и арестовывают по делу ОПГ полиции

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Американские СМИ сообщили, что президент Джо Байден может передать ВСУ ракеты ATACMS. Радиус их поражения составляет 300 километров. В теории они могут долететь и до Ростова-на-Дону. Также в зону поражения попали Краснодар и Воронеж.
Американские власти опасаются, что ВСУ используют ракеты для ударов по территории России. Поэтому передача ATACMS может затянуться. Конкретных сроков в Вашингтоне для украинских властей до сих пор не называют.
В пресс-службе судов региона сообщили о заключении под стражу экс-главы управления торговли Ростова Константина Тихонова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Под стражей бывший чиновник будет находиться, минимум, до 24 октября.
СМИ уточняют, что Тихонов арестован как фигурант дела о полицейском ОПГ Ростова. Его имя появилось в деле после допроса задержанного замначальника ОП №4. Официально эта информация не подтверждалась.
Само дело расследуется уже несколько месяцев, по нему арестованы ряд чиновников и полицейских, покрывавших незаконные ларьки в городе.
Тихонов покинул управление торговли Ростова не так давно и перешел на пост главы Ленинского района города. Однако 3 июля, в разгар расследования дела о полицейском ОПГ, решил уволиться.
Пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова рассказала СМИ, что причиной сложной транспортной ситуации в Ростове является нехватка водителей. Из-за этого многие маршруты обслуживаются не в полной мере.
Чиновница рассказала, что дефицит кадров приводит к тому, что автобусы в автопарках Ростова простаивают. Сейчас в городе работают лишь 1042 водителя. Чтобы преодолеть дефицит, нужно примерно еще столько же специалистов.
Острее всего проблема стоит у перевозчиков «Южная транспортная компания», «Карат», «Янтарь-1 автоколонна-1». Обеспеченность водителями там оценивается всего лишь в 45%.