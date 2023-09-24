Климатолог Иошпа заявил, что «бабье лето» в Ростовской области завершится 27 сентября

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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Updated Сегодня, 15:57
«Бабье лето» в Ростовской области подойдет к концу 27 сентября. Климатолог Александр Иошпа заявил, что с этой даты в регионе начнется заметное похолодание.
Сейчас температура в регионе днем составляет в среднем +27 градусов, а на юге порой теплеет и до +30. Однако со второй половины следующей недели столбики термометров опустятся, также пойдут небольшие дожди.
«Периоды потепления возможны и позже, но они не будут такими же длительными. Высокая температура не продержится больше 7-10 дней», — приводит слова Иошпы «КП — Ростов-на-Дону».
Ранее климатолог Александр Иошпа рассказал, можно ли говорить о глобальном потеплении после лета в Ростове.