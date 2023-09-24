Лещ, судак и тарань могут пропасть из Азовского моря из-за осолонения

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Ранее ростовский эколог заявил, что Азовское море почти сравнялось по солености с Черным. Он отметил, что в связи с этим в Азовском море станет больше морской рыбы.
Был отмечен спад улова также традиционной для Азовского моря тюльки и бычков. При этом Чубуков сообщил, что в текущем году улов азовской камбалы-калкан стал рекордным. Растет объем улова пиленгаса.
Вместе с тем в Азовском море отмечается рост популяции креветок. Их запас уже превысил тысячу тонн.
В этом году было выловлено 327 тонн креветок — это считается небывалым достижением. Для улова рыбакам приходится менять приспособления для добычи креветок, поскольку старые уже не подходят для этого.