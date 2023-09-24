Мощная магнитная буря прогнозируется в Ростовской области ночью 24 сентября

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Астрономы прогнозируют увеличение количества магнитных бурь этой осенью в Ростовской области. Тенденция связана с системным повышением активности Солнца в этот период года.
Ближайшая магнитная буря ожидается в Ростовской области 24 и 25 сентября. Ее пик придется на сегодняшнюю ночь. Мощность магнитной бури оценивается в четыре балла из восьми максимальных. Однако даже при таких значениях она может спровоцировать недомогание у метеозависимых граждан.
Ранее из-за мощных вспышек на Солнце жители Ростова смогли увидеть северное сияние.