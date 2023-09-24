rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

В Ростовской области ожидается сильная магнитная буря этой ночью

Мощная магнитная буря прогнозируется в Ростовской области ночью 24 сентября

24 сентября 2023, 08:05
Фото: pxhere.com
В Ростовской области ожидается сильная магнитная буря этой ночью
В Ростовской области ожидается сильная магнитная буря этой ночью, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Астрономы прогнозируют увеличение количества магнитных бурь этой осенью в Ростовской области. Тенденция связана с системным повышением активности Солнца в этот период года.

Стали известны даты магнитных бурь в сентябре в Ростовской области
Узнать подробнее

Ближайшая магнитная буря ожидается в Ростовской области 24 и 25 сентября. Ее пик придется на сегодняшнюю ночь. Мощность магнитной бури оценивается в четыре балла из восьми максимальных. Однако даже при таких значениях она может спровоцировать недомогание у метеозависимых граждан.

Ранее из-за мощных вспышек на Солнце жители Ростова смогли увидеть северное сияние.

Читайте также:
Впервые за 65 лет в Ростове появилось северное сияниеКосмонавт рассказал о влиянии магнитных бурь на работу МКСДля внушаемых: физиолог Кундупьян рассказала, как магнитные бури влияют на ростовчан
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Ростов#Магнитные бури#Здоровье человека
Подпишитесь
В Ростовской области обещают пыльную бурю, а водители не могут найти топливо
Вчера, 14:26
Байден решил передать Украине ракеты, способные достать до Ростова
Вчера, 18:54
Скандалом завершилась свадьба в Новочеркасске из-за проукраинской песни Сердючки
Вчера, 14:39
Ростовчане заявили об эвакуации ТЦ «Мега» вечером 23 сентября
Вчера, 17:59
Ростовский врач Воликов спрогнозировал новый всплеск смертей от коронавируса
Вчера, 17:46
Германия может передать Украине ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону
Вчера, 17:40