Мощная магнитная буря прогнозируется в Ростовской области ночью 24 сентября

Ближайшая магнитная буря ожидается в Ростовской области 24 и 25 сентября. Ее пик придется на сегодняшнюю ночь. Мощность магнитной бури оценивается в четыре балла из восьми максимальных. Однако даже при таких значениях она может спровоцировать недомогание у метеозависимых граждан.